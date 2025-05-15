冰鑑春秋：貝森特震懾中方代表？

中美關稅談判為何能如此順利地急轉直下？有外媒引述所謂「知情人士」的說法，認為是美國財長貝森特用一「狠招」震懾了在場的中方代表，才使得中方快速讓步。這位「知情人士」表示，在會談中，貝森特曾把手伸進自己面前的小碗裏，拿出一點糖放在手掌中並對中國官員說，「這點量就能殺死這個房間裏的所有人」（意指芬太尼），而此舉令中方代表感到震驚。

這種說法雖然確實富有戲劇性，貝森特在會談中也可能真做了這個動作，但要說談判的關鍵在此，就未免太小看中美關稅談判的複雜性與嚴重性。在雙方進行談判之前，勢必早已盤點各種情況下己方與對手的優劣情勢，而對彼此的底線也大致有底，事前也早已有過沙盤推演，絕非談判代表當場因為突發狀況而做的決定。所以根本就不可能因為彼此的某一個舉動，就率爾做出超出預期的讓步。

事實是，美國國內市場貨架已空，各地反彈聲浪激增，而即將於6月到期的美債，更讓特朗普處於愈來愈不利的狀態，特朗普若不快速與中國達成協議降溫，勢必面臨內外交迫的窘境。也就是說，貝森特會願意移樽就教飛去日內瓦談判，本身就已經帶有急迫性，甚麼「狠招」不過都是塗脂抹粉，往自己臉上貼金罷了。

無獨有偶，在特朗普說出「中國開放市場有助於和平統一」後，台灣這邊急忙宣稱「美國對台立場並未改變」，甚至加碼表示，根據了解，美中這次會談當中完全沒有觸及台灣問題，想藉此安定人心，卻立刻被網友吐槽：「你怎麼知道？難道賴清德躲在桌子底下偷聽嗎？」無論如何，中美關稅緩解，對全世界都是好事，只是這種好事能維持多久，還要看特朗普下一步想怎麼走？