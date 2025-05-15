龍吟虎嘯：腦袋被驢踢還要囂張

在巴基斯坦使用中國武器、印度使用西方「萬國牌」武器於戰場較量中，印度大敗，震驚世界，而最震驚的當然是印度。然而，這個國家很有趣，他們絕不言敗，而是大吹大擂獲得偉大勝利。總理莫迪宣布，要舉行10日全國宣傳勝利活動。今次打了敗仗的印度軍方，被當局和民間吹成乃世界第一流的軍隊。

印度人「反邏輯」的說法是，「不是我們無能，而是巴軍太狡猾」；他們進一步的「反邏輯」說法是，「不是中國武器厲害，而是巴軍的操作能力強」。一名印度退役將領說，如果不是巴軍操作這些武器，而是中國軍隊操作武器，印度不會敗，一定能勝。哈哈，這都是甚麼亂七八糟、混亂可笑的說法！看來，印度某些人的「龍象之爭」情結已到了神經錯亂、語無倫次的程度，他們寧可讚巴基斯坦，也要踩中國，不能向中國示弱，好像輸給巴基斯坦不算甚麼，好像中國武器沒啥了不起，要是中國軍隊自己操作就打不贏印度。

不用懷疑，能夠這麼思考和說話的人，絕對是腦袋被驢踢了，其結果是比驢還蠢。眾所周知，1962年中國軍隊使用中國武器，在中印邊境自衞反擊戰中，把使用美西方武器的印度軍隊打得落花流水，「一個班」的戰士就能俘虜「一個連」的印度大兵，讓他們瑟瑟發抖，那時該名高談闊論、猛踩中國的退役將領在哪裏？恐怕還在牙牙學語吧！1962年那一仗，印度被打怕了，不敢再向中國尋釁，中印邊境安寧了40年。

然而，近十幾年印度經濟、科技、軍事、國力發展不俗，有了錢又向美西方買了大量先進武器，野心膨脹，很想稱雄一方，尤其是看不起中國，把中國視為戰略對手，「聯盟」美西方對付、圍堵中國，多次在邊境和中印有爭議的地方挑事尋釁，妄圖蠶食中國領土，故中印兩軍多次發生衝突。中方為了戰略大局，十分克制，這種克制很像當年發起中印邊境自衞反擊戰之前的那種狀況，於是印度又以為中國可欺，氣燄益加囂張也。