坦言集：中東大變

中東的形勢在以色列打垮哈馬斯與真主黨、敍利亞變天之後，似乎只待以色列與伊朗開戰，便可以推動大以色列的計劃，至少在軍事方面讓以色列可以主宰整個中東的發展。有美國的強力支持，即使沙特阿拉伯不滿，亦應沒法有足夠力量反對。自1948年以色列建國以來的中東問題，可能就此作一個階段性的結束。

當然，以色列在巴勒斯坦進行的種族滅絕行動會更進一步，但可能如特朗普主張，改為驅逐巴勒斯坦人出境，讓以色列全面佔領，開發商業，拜登以至特朗普都表示支持以色列這樣的圖謀。

但特朗普是唯利是圖的商人，上任以來已刻意牟利，製造機會去擴大家族利益。中東的石油財富仍然龐大，足以令任何國家、企業動心。沙特阿拉伯與卡塔爾、阿聯酋的石油寡頭，從國家的利益出發，當然不欲以色列主宰中東，壓迫他們及阿拉伯人。沙特與伊朗和解，便是抗拒以色列的手段。

美國不想以色列與伊朗開戰，則是害怕會變成另一場烏克蘭戰爭。不過，特朗普不會從國家利益着眼，因而若沙特等用足夠金錢利誘，他可以捨棄美國原來的部署和對以色列的承諾，改變政策。他的考慮，一是家族利益，一如拜登家族在烏克蘭所為，但更為貪婪，將會是家族企業利用政治進行商業的大投資。

二是他的政績，若沙特願意率海灣諸國投資美國，便是他的功勞，以此可爭取民意，鞏固政權。因而沙特等說要購買1,400多億美元武器，在美國投資6,000億美元（特朗普要求升至一萬億美元），卡塔爾擬贈送特朗普4億美元的個人專機，便足以引誘特氏出訪海灣諸國進行談判。特別之處是他不訪問以色列，與往常慣例不同。特朗普最近的政策，如美國與胡塞武裝協議停火，卻不包括以色列在內，也與哈馬斯直接談判，釋放美籍人質，卻沒有連同以色列人質一起處理，都顯得他開始疏離以色列。今次出訪中東，不訪以色列，應是公開羞辱內塔尼亞胡政權。

特朗普這樣的政策逆轉，對以色列的進一步擴張會有所打擊，伊朗則有喘息機會，可與美國認真談判。特氏全面取消對敍利亞的制裁，便是全面扭轉中東形勢。特朗普個人作主導，但他沒有良策，在中東亦沒有足夠的制衡力量，此舉只是救了伊朗等，下一步可能又是亂局中撤退。