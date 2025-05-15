澳門消息：冒警勒索流鶯 前科男另涉強姦案

【本報綜合報道】涉持職安卡冒警勒索流鶯3,000元的前科男，再被揭發涉及另一宗強姦勒索案。涉案澳門男子姓林（47歲），報稱無業，執法部門正追查其是否涉及更多同類案件。案中女事主為內地青年，在澳門從事賣淫活動。

拒付肉金 頸鏈抵押 案情顯示，執法部門早前調查林涉及的冒警勒索流鶯案期間，林在本月8日凌晨2時許勒索流鶯3,000元後，在同日的清晨6時許，於新口岸一間娛樂場酒店附近，尾隨另一名從事賣淫的內地女子，隨後在酒店大堂出示職安卡冒充警員，要求搜查房間，期間林以房間內發現大量避孕套，涉嫌賣淫為由，強迫女事主與他發生性關係。事後將女事主帶到押店，威脅其套現手機支付帳戶內的金錢及典當手機，否則帶回警局調查。

女事主伺機聯繫友人求助，其友人到場後與林理論，要求林支付「肉金」。林以無現金為由，將隨身一條金屬頸鏈交給兩人作抵押後離去。未幾，林致電威脅稱女事主搶走其頸鏈。女事主因感到恐懼，以拾獲頸鏈為由，送交附近治安警察局，但無報案。

直至執法部門於本月12日聯繫女事主調查，揭發案件細節，同日在林住所截獲林，有人拒絕合作。執法部門正追查其是否涉及更多同類案件。林在首宗案件中被採取非羈押性強制措施，並無出境限制。