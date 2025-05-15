南丫海難 船廠：圖則錯誤顯示設水密門

【本報訊】2012年10月1日南丫海難造成39人罹難，死因研訊昨日踏入第7日。負責建造肇事兩艘船隻「海泰號」及「南丫Ⅳ」的財利船廠的職員及董事先後出庭作供。財利的董事稱，「南丫Ⅳ」在造船時，是按照最初的圖則施工，圖則亦經過海事處審批。他又指圖則列明船壁為關口通道，並非水密門。

財利船廠董事羅衍瑩則供稱，「南丫Ⅳ」的相關項目是由他與兄長羅愕瑩一同負責，他負責造船方面的事宜。他指根據1994年的圖則，「南丫Ⅳ」是無需要安裝水密門。至於其後的圖則何以顯示有設水密門，他指或許是當年沒有作出改正，其後承認該些圖則顯示該船有設水密門屬錯誤。

財利船廠時任維修部經理麥志釗則供稱，因「南丫Ⅳ」屬港燈財產，如果要維修，港燈會發送列明維修項目的工程清單，給船廠填寫報價，中標後，維修部會根據清單指示逐項維修，而進度和覆檢，就由港燈工程師負責。麥指當時完成維修之後，並無將維修紀錄送回港燈。

年檢揭艙壁非密封 惟代表海事處的大律師指，據麥的助手葉錦滔的書面供詞，完成維修之後，會將維修紀錄交給維修部經理，與麥的供詞有出入。麥稱已忘記此事，亦無紀錄列明，當時由誰負責哪些維修項目。葉錦滔其後則出庭作供，指每次完成維修，都會撰寫維修紀錄，並交給其上司。葉又稱2003年曾參與「南丫Ⅳ」的年檢，發現船上最尾兩艙之間有一通道，艙壁並沒有密封。案件編號：CCDI 1075-1113/2012