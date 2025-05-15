危坐學校窗邊 女教師墮斃

【本報訊】昨日早上約9時，西貢惠民路西貢中心李少欽紀念學校有職員報案，指一名姓曾（41歲）女子由高處墮下，倒臥操場旁邊受傷昏迷。救援人員趕至現場，將曾女送往將軍澳醫院救治，惜終告死亡。警員經初步調查，相信女事主從上址一梯間墮下，現場未有檢獲遺書，事件無可疑。據了解，曾女在該小學任職英文教師，懷疑受情緒問題困擾，昨晨一度於校舍6至7樓梯間窗邊危坐，惟職員趕抵現場時她已經墮樓。

西貢中心李少欽紀念學校表示，校方獲知這個噩耗後，師生都極為難過和悲痛，現在事件已交由執法部門調查，不宜在這階段作任何的揣測或發表意見。校方已即時啟動「危機處理小組」，並透過班主任在班內把這件不幸事件告知學生。學校教師、社工團隊及教育心理學家已即時為各同學提供輔導，協助他們疏導情緒。

教局派員支援校方 校方鼓勵同學主動尋求協助，亦可以找父母、社工或老師傾談，並已發出家長通告，請家長在未來數星期留意子女的情緒，給予適切的關心和安慰，亦請家長與學校保持聯絡，以便及早提供協助。

教育局指，對事件感到十分難過，已即時派員到校向學校提供支援及意見。教育心理學家及社工已為受事件影響的師生提供適切的支援，包括舉行特別班主任課、為有需要的學生安排小組或個別輔導。局方會與學校保持緊密聯繫，並提供適切的支援及意見。