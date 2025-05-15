輪候時間不變 公屋等5.3年

當局：簡屋仍處起步 首季僅83入伙戶數 房委會昨日公布，公屋一般申請者的現時平均輪候時間為5.3年，長者一人申請者則較上季微跌0.1年，至平均3.3年。最新數據顯示，公屋申請個案繼續下降，一般申請及非長者一人申請的數目，分別較高位下降26%及40%。位於元朗攸壆路的首個簡約公屋項目已於3月底陸續入伙，截至本月初，已有逾800戶入伙。有議員認為，政府應透過提供更多申購資助出售房屋的機會，以縮減公屋申請宗數。

今屆政府目標將公屋輪候時間縮短至4.5年，截至今年3月底，約有116,400宗一般公屋申請，以及約86,300宗配額及計分制下的非長者一人申請，與最高位超過15萬及14萬宗比較，一般公屋申請及非長者一人申請的數目，分別明顯下降26%及40%。

現時一般公屋的申請個案平均輪候期為5.3年，輪候時間不變是因為過去12個月，有近六成申請者獲安排入住翻新單位，當中八成位於市區或擴展市區；而獲編配入住市區或擴展市區單位的申請者，平均輪候時間較入住新界區單位長約兩年。至於長者一人申請者的輪候時間下跌，主因是超過四成獲編配入住輪候時間相對較短的新界區公屋。

新項目打擊濫用加快流轉 今年首季，獲編配入住公屋的一般申請有約4,700宗，當中長者一人申請佔約440宗。在同一季度，獲編配入住公屋的配額及計分制下的非長者一人申請約為780宗。而在今年首季獲編配入住新公屋單位的一般申請有約2,300宗，其中分別有約1,500宗及約800宗獲安排入住屯門顯發邨和深水埗白田邨。其餘的2,400宗獲安排入住翻新單位，當中包括因公屋租戶購買資助出售單位或自願交回，以及打擊濫用公屋而收回的單位。房委會認為，隨着新公屋項目落成及打擊濫用公屋，加上不少公屋租戶購買資助出售單位，都能加快公屋流轉。

房屋局昨又首次公布同時納入傳統公屋及簡約公屋計算的公屋綜合輪候時間。當局解釋，由於簡約公屋仍處起步階段，今年首季只有83宗入伙，故公屋綜合輪候時間維持在5.3年。簡約公屋的其餘單位將於今年至2027年分階段落成，逐步邁向在2027至28年度前完成興建約3萬個單位的目標。當局預料，隨着各個公屋及簡約公屋項目陸續落成，公屋綜合輪候時間會逐步下降。

房屋局又指，全部13個簡約公屋項目，已陸續開展設計及建造工程；截至本月初，首批位於元朗攸壆路的簡約公屋單位，已有逾800戶入伙。同時，牛頭角彩興路簡約公屋項目，最快下月底起入伙。申請方面由去年6月至本月初，房屋局已累計收到約21,770份簡約公屋申請。

議員倡增申購資助屋機會 議員梁文廣對公屋輪候的現況表示樂觀，認為隨着「簡樸房」的立法討論及審議，現時的臨時房屋，例如過渡性房屋及簡約公屋等，有需要作好定位及分工，以應付取締劣質「劏房」的安置需要；政府亦應透過提供更多申購資助出售房屋的機會，以縮減公屋申請宗數，讓更多有實際需要的市民加快獲配公屋，完善整個房屋階梯。