踩電動單車遇查即逃 逆線遭扯跌當場被捕

男子遇查

執法部門於本周一（12日）及周二（13日）在新界南區，執行打擊非法駕駛電動可移動工具行動，共拘捕22名男女。昨日社交網流出警員執法的「車Cam」影片，顯示有便衣警員在葵涌走出馬路，示意一輛電動單車停下。惟騎車男子隨即掉頭作逆線逃走，便衣警員立刻上前拉住電動單車，導致男子人仰車翻。但他隨即起身欲離開，惟最終被制服。

執法部門在本周一及周二連續兩日在荃灣、葵青、沙田及大嶼山，展開代號「朝陽」執法行動，以打擊非法駕駛電動可移動工具，包括電動滑板車、電動單車及電動三輪車，以及單車違例等事項。

打擊電移動工具 2日拉22人 期間，警員拘捕18男4女共22人，年齡介乎25至73歲，他們涉嫌「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」及「在行人路上駕駛電單車」等罪行。

行動中，檢獲22部電動可移動工具，包括14輛電動單車、6輛電動滑板車及兩輛電動三輪車。當中有7名年齡介乎25至51歲的男子，使用電動可移動工具作送外賣用途。所有被捕人士現已獲准保釋候查，須於7月上旬向執法部門報到。此外，警員亦向近百名違規單車人士發出傳票，違例事項包括沒有遵守交通燈號或交通標誌及不小心騎單車等。

有關執法行動的細節昨日上午在社交平台曝光，有「車Cam」拍攝到警員的執法過程。片中見到一名男子騎住電動單車，尾隨拍攝影片的車輛由遠至近駛至，該電動單車車頭掛有一袋外賣。一名便衣警員見該電動單車駛至，遂由路邊步出兼舉手示意停車，惟該名男子沒有理會，並且即時掉頭作逆線逃走。便衣警隨即衝上前拉跌電動單車，男子倒地後很快爬起身欲離去，但便衣警快一步把其拉住制服。在影片尾部，則拍攝到有警員從執法部門車輛跳下，快速走向電動單車位置，相信是趕往增援，影片到此結束。

執法部門回應影片稱，前日上午11時42分，新界南總區警員在葵涌葵富路，執行打擊非法駕駛電動可移動工具的行動。警員發現一名男子駕駛電動單車行駛，於是上前截停，並將其拘捕。

該名男子姓黃（38歲），涉嫌「停牌期間駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」共4宗罪被捕。

掉頭逃走 扯跌倒地 隨即被捕