紅Van撞車傷人案 迄4人落網

【本報訊】元朗上周六有紅頂小巴，在大棠路兩次猛撼私家車的刑毀案，執法部門經深入調查後，分別在元朗大樹下西路及十八鄉路尋獲涉案的小巴及私家車，並於當日至本周二在元朗及天水圍，拘捕3名本地男子及一名巴基斯坦裔青年，他們年齡介乎17至41歲。當中包括一名41歲小巴司機，亦涉嫌「企圖傷人」落網，他現時正被扣留調查。

小巴司機遭扣留調查 另外3名疑犯為私家車司機及乘客，他們涉嫌「刑事毀壞」被捕，現時獲准保釋候查，並須於6月中旬報到。調查仍然在進行中，不排除會有更多人被捕。

事發上周六上午10時許，執法部門接報指一輛私家車在元朗大棠路往大棠方向、近水蕉新村路位置截停一輛公共小巴，數名男子從私家車跳下，且與小巴司機理論。

期間小巴突然向前駛及倒車，先後兩次撞向私家車，當中一名男子以硬物扑小巴車身3次，其後小巴沿大棠路往元朗方向逃去。據悉，涉事小巴行駛來往元朗與大棠的路線，小巴司機疑因爭客問題爆爭執惹禍。