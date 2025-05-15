車禍頂包案作假證 巴漢候懲

【本報訊】中環於前年7月發生罕見事故，一輛私家車撞向位於下亞厘畢道律政中心的保安更亭，當日一名印度裔男子被捕。警員其後發現當日駕駛肇事私家車的是被捕男子的兄長，並拘捕該兄長及另一名巴基斯坦裔男子，指3人涉「頂包」。3人其後被控意圖妨礙司法公正等罪，該對印度裔兄弟早前被判囚。餘下的巴基斯坦漢則否認控罪，於早前經審訊後，昨於九龍城法院（暫代區院）被區院暫委法官黃雅茵裁定罪名成立，被告須還押至6月4日判刑。

涉事南亞兄弟早前判監 本案被告簡馬弗（22歲，巴基斯坦裔，運輸工人）否認一項意圖妨礙司法公正罪，指他虛假地向警務處表示，辛格梓洋是登記號碼為NA6660私家車的司機，以妨礙和阻撓警務處對2023年7月28日，香港中環下亞厘畢道18號律政中心西座外發生的，涉及該車輛的交通意外的調查。同案的兩名印度裔被告，即肇事司機辛格梓龍（27歲）及其胞弟辛格梓洋（25歲），早前認罪後分別被判監18個月及10個月。

法官昨裁決指，沒有證據支持簡馬弗於案發時醉酒及受傷，閉路電視片段亦顯示他仍可如常行走，而且動作靈活。被告於案發後乘的士離開，且能跟隨同案被告行動，法官亦拒納他因好奇而返回案發地點的說法，並認為他清楚發生甚麼事，而引導冒認司機的同案被告返回案發地點，故裁定他罪成。案件編號：DCCC 160/2024