尖沙咀揮剪隨機刺傷女途人 女兇徒就擒

【本報訊】尖沙咀發生無差別傷人案件。昨日下午2時許，一名20多歲女子在廣東道一商場內大聲喧嘩，並與商場一名清潔工人發生爭執。期間該女子從環保袋內取出一把鉸剪揮舞，清潔工見狀離開，沒有受傷。該女子亦離開商場，沿廣東道向海防道方向走去，期間起腳踢傷一名姓鄭（36歲）女途人左前腹，雙方因此爭執。附近商場保安員聞訊上前嘗試作出調停，該女子竟再亮出鉸剪企圖襲擊該保安員，惟不成功。

無差別腳踢另一過路婦 其後，該女子橫過廣東道走到26號對開，又用腳踢另一名姓黃（26歲）女途人的右大腿，黃女不甘受襲欲截停對方時，該女子再以鉸剪襲擊及追打黃女，致其嘴及手臂受傷。雙方一直糾纏至廣東道與北京道交界，多名途人見狀擬分開二人，該女子則掙扎逃脫。

警員接報持圓盾到場，在新太陽廣場對開截獲女疑兇，並以涉嫌「傷人」拘捕她，將其帶署調查，現場留下一個屬於女疑兇的環保袋及一袋內褲。鄭女背部痛楚，黃女則手臂及嘴部受傷，二人由救護車送院治療，並且已經出院。據了解，女疑兇精神狀態不穩定，可操本地話及普通話，但說話語無倫次，身上沒有身份證明文件，暫時未知其背景，她事後亦被送院檢驗。初步調查顯示，女疑兇單獨犯案，沒有迹象顯示是有組織及有預謀作案。

黃女的友人表示，黃女不認識疑兇。昨日適逢放假，因此二人相約到尖沙咀食飯。黃女在等候友人期間，遭女疑兇腳踢，遂捉住對方質問。未料，女疑兇突然在袋內取出一把鉸剪施襲，黃女猝不及防被刺中3下，導致左手臂及嘴部受傷。女疑兇得逞後離去，黃女於是大聲呼叫，驚動熱心男途人擒獲女疑兇。