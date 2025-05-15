1.6萬可續期龕位 下周起申請

【本報訊】粉嶺和合石、東區哥連臣角新廈和沙田石門靈灰安置所，合共逾1.6萬個新建的可續期骨灰龕位，於下周一（19日）至6月18日接受申請，其中石門靈灰安置所為「無煙靈灰安置所」，即不設任何供燃燒香燭祭品的設施。獲編配的公眾骨灰龕位最初的安放期為20年，期滿後可每10年續期一次。

食環署將編配新一輪16,150個可續期骨灰龕位，其中包括和合石靈灰安置所第6期4,000個標準龕位和50個大型龕位，哥連臣角新廈靈灰安置所6,000個標準龕位和50個大型龕位，石門靈灰安置所6,000個標準龕位和50個大型龕位。獲編配的公眾骨灰龕位最初的安放期為20年，期滿後可每10年續期一次。在安放期屆滿時，只要相關人士為龕位續期及繳付當時的訂明費用，便可繼續使用獲編配的龕位。

擬第3季攪珠編配 因應附近居民的意見，石門靈灰安置所及紀念花園將是一個「無煙靈灰安置所」項目，即靈灰安置所內將不設任何供燃燒香燭祭品的設施。署方預計於本年第3季進行攪珠和電腦隨機抽籤編配龕位。在攪珠和抽籤完成後，該署會通知申請人其申請結果，以及中籤申請人獲編配的骨灰龕位編號。