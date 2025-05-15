內會今召特會 處理國安附例

【本報訊】政府日前提出以「先訂立、後審議」形式，修訂《港區國安法》附屬法例，並於前日下午刊登憲報，公告《維護國家安全（中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署）規例》及《維護國家安全（禁地宣布）令》。立法會主席梁君彥應當局要求，決定今日立法會大會不復會，而內會亦於今早9時召開特別會議，以處理上述兩項附屬法例的審議程序。

押後大會 加快審議程序 在規例及宣布禁地令前日刊憲後，當局同日致函梁君彥，重申目前全球地緣政治局勢震盪升溫、風險日增，香港特區面對國家安全風險可能突如其來而無法預計，故香港特區有責任盡早完成相關附屬法例的立法工作，並以「早一日，得一日」的宗旨從速推進相關工作。

函中指希望立法會考慮召開內會特別會議，以盡快成立附屬法例小組委員會，展開審議附屬法例的工作。梁君彥覆函稱完全認同當局提及的嚴峻局勢，強調不能掉以輕心，並已把兩項附屬法例於昨日提交立法會省覽，並與內會主席商討後，決定今日大會不復會，以便內會盡快召開特別會議，處理上述兩項附屬法例。

在禁地宣布令方面，列出6個國安公署履職地點為「禁地」，又訂定妨礙公署履職的新罪行，最高可判罰款50萬元及監禁7年，而假冒公署人員，最高可判罰20萬元及監禁3年。