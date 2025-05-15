半數工務工程轉用金屬棚架 竹棚業盼政府安排工友培訓

【本報訊】發展局於3月21日發出工務工程新指引，規定除了樓宇外牆維修之合約外，要求3月21日或以後招標的新建樓宇工程合約，需要最少一半採用金屬棚架為作業模式。有關指引發出後，令竹棚業界十分憂慮未來發展，擔心市場上沒有足夠的受培訓人員而影響政策實施安排。多個搭棚工會約見發展局，就政府工務工程採用金屬棚架的安排交換意見，協助業界解決相關可能出現的問題，期望政府幫助前線工友安排培訓適應政策安排。

當局探討可行性 港九搭棚同敬工會、香港棚業商會、香港中小型棚業協進會及竹棚業香港聯會於前日約見發展局，於會上，業界代表均指部分工程只能使用竹棚，未能使用金屬棚架，而且竹棚業界現時已經採取多項措施，確保竹棚安全合規。發展局則指，政府政策沒有取締竹棚的安排，新指引只是適用於新建工程嘗試推廣使用金屬棚架。政府表明很清楚眾多不同類別的工程有需要使用竹棚作為工作之用，更表示理解外牆維修或空間不足等的情況下必須使用竹棚。

發展局指新指引是鼓勵業界於可行工程中使用金屬棚架或混合棚架，讓工作更具彈性，並且運用金屬棚架和竹棚棚架的優點，讓棚架更具安全性。該局表示明白現時市場上大部分前線工友都是掌握竹棚技術，現正研究協助竹棚業界前線工友學習金屬棚架技術，讓工友可以有機會加入社會的發展方向。

為了鼓勵竹棚業界前線工友持續進修，以及掌握金屬棚架的技術，議員梁子穎指，會向政府反映現時的問題，並希望政府能夠推出特別計劃，幫助現時竹棚業界前線工友參與進修課程，掌握金屬棚架技術，為自己進行技術升級。他亦希望，竹棚業界能夠加強自我規管，發展專業，讓更多青年朋友加入棚架業發展，為香港的建造業注入新力量。