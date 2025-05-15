「兩蚊車」推實名制 違規搭港鐵大跌

【本報訊】政府由去年8月25日起，就長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃）全面推行實名制，60歲或以上香港居民必須使用樂悠咭，60歲以下合資格殘疾人士則須使用已加註「殘疾人士身分」的個人八達通，才可享用二元優惠計劃。當局回覆議員田北辰在立法會書面質詢時披露，去年在港鐵違規使用二元優惠而須繳交附加費的個案數字為280宗，較實名制前的逾9,600宗大幅下降，亦有5宗較嚴重個案，涉案人被執法部門拘捕。

每周平均8宗 運輸署要求公共交通營辦商加強執行查票及查核乘客身分的工作，並嚴格執行相關法例及附例訂明的罰則，以防止濫用。就港鐵而言，在全面推行實名制至今年4月期間的執法行動中，就違規使用二元優惠而須繳交附加費的個案數字為280宗（每周平均8宗）。有關個案數字較推行實名制前（由2023年6月25日至2024年8月24日）的9,624宗（每周平均158宗）大幅下降。

至於需要轉介執法部門方面，港鐵在全面推行實名制後曾就14宗涉嫌個案向執法部門尋求協助。每宗個案均有派警員到場處理。14宗案件之中，經調查後共作出5宗拘捕，當中一宗已完成檢控（被捕人盜竊罪名成立，被判罰款400元）、另一宗案件被捕人被以盜竊罪檢控（於今年5月9日進行聆訊）、兩宗仍在調查中；另有一宗因經調查後未有發現刑事成分，將個案交由港鐵按違反港鐵附例事宜跟進。其餘9宗個案，執法部門於調查後因未有發現可拘捕罪行，把個案交由港鐵按違反港鐵附例事宜跟進。