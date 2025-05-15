城大當然校董 改由本科生互選

【本報訊】立法會昨三讀通過《2025年香港城市大學（修訂）條例草案》，將學生會主席在校董會中的當然席位改為由本科生互選產生。多名議員提及城大學生會認受性不足，有議員引述校方認為現時由學生會評議會主席署任學生會會長，從而成為校董會本科生代表，有違立法原意，故提出修改，亦有議員期望未來分拆權力後，城大學生會幹事會可聚焦為學生「幹實事」。

取消學生會會長出任 條例草案建議取消學生會會長的校董會當然成員身份，改為互選產生一名本科生擔任，使選舉兩名教職員、本科生及研究生代表的機制一致化。提出議員法案的林健鋒表示，這次修訂是為了增加本科生代表在城大校董會的代表性，並就相關事宜作出規定。

法案委員會主席張宇人表示，城大學生會過去5年有4年還未能妥為選出學生會會長，又引述校方認為現時有學生會評議會主席，代為出任大學校董會當然職位有違立法原意。因此，城大亦打算將學生會主席在校董會中的當然席位，改為由本科生互選產生。他又指委員普遍支持修訂，認為有助提升校董會本科生席位的代表性。

多名議員提及城大學生會認受性不足，其中議員陸瀚民表示，該會2024年中的選舉只有146人投票，佔選民人數不足7%，「唔係好理想喇」。他認為應確保未來的候選人遵守國安法在內的香港法律，未來大學亦應設法提升宣傳及投票率。他又期望分拆權力後，未來城大學生會幹事會聚焦為學生「幹實事」。

議員梁子穎認為2019年黑暴期間大學淪為「兵工廠」，學生會領袖衝在最前線組織學生。他指現時學生會仍然保持「黑色印記」，曾擔任學生會幹事者難以就業，有極大負面影響。他認為修例是合法合理應獲支持。他說現時嶺南大學亦有類似做法，相信其他大學亦會跟從。

對於相關修例草案獲三讀通過，城大表示歡迎，指有助加強城大校董會中本科生成員的代表性。