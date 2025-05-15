海洋經濟追落後 議員促拆牆鬆綁

【本報訊】內地近年大力發展海洋經濟。有議員認為本港現時就是只是「搶救式」政策、「基礎嘢」，直言「特區政府唔係無做嘢，但喺呢部分唔夠重視」，建議政府建立跨部門小組拆牆鬆綁；亦有議員認為政府讓環境及生態局「代答」，反映政府「無真正體會到問題嘅焦點核心同埋海洋經濟嘅重要性」。當局重申，現時發展模式切合香港情況，會留意各方面進展以及優化模式。

指現時只有「搶救式」政策 環境及生態局局長謝展寰昨在立法會回應議員質詢時表示，海洋經濟涵蓋多種產業及發展模式，多個政策局及部門已落實發展藍圖、行動綱領及發展策略，按照專業職能制訂針對性具體措施。他又指本港海洋經濟並非只是以監管為主，舉例運輸及物流局一直推動本港國際航運中心發展；文體旅局亦有研究用開旅遊資源等。

提出口頭質詢的漁農界議員何俊賢認為部分政府提出的措施是「搶救式」政策，又舉例海事處電子證書也只是「基礎嘢」。他指國家海洋生產總值由2012年的5萬億元人民幣，增加至現時的10.5萬億元人民幣，認為「特區政府唔係無做嘢，但喺呢部分唔夠重視」，建議政府建立跨部門小組拆牆鬆綁。

另一議員謝偉俊批評政府讓環境及生態局「代答」，反映政府「無真正體會到問題嘅焦點核心同埋海洋經濟嘅重要性」。他指即使從國家安全角度，深海安全亦是重點領域之一。他認為香港作為國家「南大門」應該要具有前瞻性、早知早覺。

謝展寰重申，不同政策局和部門負責海洋經濟的不同範疇，各部門對發展海洋經濟亦非常重視。他多次強調政府認為現時發展模式切合香港情況，會留意各方面進展及優化模式。