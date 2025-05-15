醫健：老有所醫：全髖關節置換手術的誤解（下）

正解：髖關節退化性關節炎的原因眾多，由小兒骨關節病（例如先天性關節脫位、滑脫）、骨枯（酗酒、曾服用高劑量類固醇）、類風濕性關節炎、創傷後退化性關節炎等等。這些髖關節病人發病都較膝關節關節炎病人來得早，亦相對比膝關節炎病人承受的痛苦和生活受影響較大。所以接受全髖關節置換手術的病人一般較年輕。

2.手術後翻修的機率較高？ 正解：從國內外的文獻資料顯示，10年後翻修的機率大約為3%，和全膝關節手術相若。但因為病人較年輕，所以理論上一生人當中需要翻修的機率亦較高。有見及此，骨科醫生多年來都追求減少病人再接受手術的痛苦，如患者較為年輕，採用的物料和長者亦有不同。一般會考慮採用陶瓷作為活動的介面，因為磨蝕率是最低。

3.手術後不可以蹲下？ 正解：全髖關節是一種球窩關節，就像一個球放進一隻碗，因為需要打開軟組織進行手術，所以手術後需要修補軟組織，這會導致關節有一段時間不穩，俗稱甩骹。所以，手術後最初6周病人都不適宜蹲下。之後，病人就可以遵從醫生的指示練習。另外，病人亦可以進行非碰撞性運動，例如行山、踩單車、打乒乓球等等。

總結：髖關節被譽為骨科當中最成功的手術，究其原因在乎手術的精準、實踐術中的準備、術後病人配合康復治療。希望有需要的病人向你信任的醫生請教，早日「脫苦海」。

骨科專科醫生 吳富源

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