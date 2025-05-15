長者運動療法 紓膝關節腰背痛症

【本報訊】長者經常受膝關節及腰背痛等問題困擾，理工大學康復治療科學系聯同救世軍，設計了兩套針對長者膝關節及腰背痛的運動治療計劃，期望可緩解長者痛症及提升生活質素。成果顯示參加者疼痛症狀有改善，亦成功加強肌力，有長者指治療後能走更長的路，形容個人比較快樂，外出次數亦增加。

約58名60歲以上、膝痛逾3個月長者參與「舒膝動癡」的膝關節痛治療，進行8星期、共16節，一小時的伸展及運動課程。研究發現長者經治療後，坐站測試的時間加快2.6秒，反映治療有效增強長者的下肢肌力，更有力及快速完成坐站動作。另外，在6分鐘步行測試中，長者接受治療後步行距離增加40.5米，比治療前增加8.4%，反映治療對加強運動耐力有顯著效果。

參與者讚能走更遠路程 至於腰背痛方面，計劃亦為60名腰背痛長達半年的60歲以上長者，提供6星期的普拉提訓練，共有12節核心肌肉、仰躺、跪姿等動作訓練，是全港首個針對長者腰背痛進行運動治療的研究。結果發現，長者參與治療後，疼痛比率減少四成，以10分為滿分，治療後疼痛分數，平均由4.8分降至2.7分，而坐站測試時間亦加快3.1秒，反映成效不俗。

受膝蓋和坐骨神經痛困擾多年的吳女士指，參與課程初期做仰躺動作時，核心肌肉要壓緊地面，肌肉有明顯震動，但幾節治療後，肌肉震動明顯改善。以往因為膝蓋痛，她每逢落樓梯都要扶着扶手，但接受四頭肌負重訓練後，大腿更有力，上下樓梯痛楚減少，亦增加了外出次數。另一參與計劃的張伯伯就受膝蓋痛困擾逾10年，他以往亦有做帶氧運動放鬆全身關節，但痛症未改善。他指參與治療後，下肢肌肉、臀部肌力及平衡力明顯強化，亦輕微紓緩痛症，可以較以往走更遠的路程後才休息。