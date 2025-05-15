首季安老按揭350宗 按年升11%

【本報訊】單靠強積金未必足以承擔退休生活的支出，要及早籌謀，有議員早關注參與「退休三寶」的人數有限。政府的資料顯示，「退休三寶」的安老按揭計劃，截至今年4月，近3年半共有3,136宗申請，而今年1至4月有350宗，按年上升11%，而在2021年7月至2022年底提供的高年金定息按揭計劃，共收到884宗申請。

按揭證券公司自2021年中推出「退休3寶」，包括香港年金計劃、安老按揭計劃及保單逆按計劃。財經事務及庫務局局長許正宇昨回覆議員陳振英的書面質詢，指在安老按揭計劃方面，按揭證券公司在2022年收到964宗申請，按年升22%，而2023年申請宗數下降16%，有805宗；而2024年則按年上升26%，達到1,017宗，今年1至4月則有350宗。

安老按揭計劃曾於2021年7月中至2022年底期間，為「AMIGOS By HKMC」會員計劃的會員提供「高年金定息按揭計劃」，當局指每月年金金額較當時浮息按揭計劃可達30%，每月按揭保費年率增加0.25%，該計劃共收到884宗申請。

物業逾50年或需驗樓報告 當局指現時若用作申請安老按揭計劃的物業樓齡超過50年，按揭證券公司會就有關申請按個別情況予以考慮，申請人或需要提交驗樓報告，而過去該計劃亦有涉及物業樓齡超過50年的個案批出。當局續稱，安老按揭計劃容許最多3位借款人聯名申請，但絕大多數的申請皆為單人或二人個案，3人借款的個案佔比少於1%。