三讀通過 香港中醫醫院 專有名稱禁挪用

擬12‧11起分階段投入服務 本港首間中醫醫院計劃於12月11日起分階段展開服務。立法會昨三讀通過《香港中醫醫院條例草案》，草案主要是禁止未經授權而使用香港中醫醫院的名稱及產生聯繫。本身是中醫師的議員陳永光發現有些機構名稱與香港中醫醫院相似，當局需採取措施，協助市民辨別，而香港中醫醫院亦應加強宣傳推廣，在網絡平台提供訊息給公眾查閱，防止被誤導。

當局指作為本地中醫藥旗艦機構，提供政府資助及市場導向的醫療服務、教學培訓、科研創新及多方協作等5大發展方向，香港中醫醫院亦會擔當「轉化者」的角色，與中醫藥業界及持份者合作，推動中醫藥在本港、粵港澳大灣區，以至國際間的整體發展。

條例草案訂明位於新界將軍澳白勝角路的名稱是「香港中醫醫院」，會有條文保障名稱由中醫醫院專用。當局指香港中醫醫院是一所全新的機構，沒有營運歷史背景，公眾需要時間了解其角色和服務，其名稱被濫用或挪用的風險相對較高。

違例者可處罰款1萬元 《條例草案》訂明位於新界將軍澳百勝角路1號的醫院中文名稱為「香港中醫醫院」、英文名稱為The Chinese Medicine Hospital of Hong Kong，並會載有條文保障有關中英文名稱由該院專用。任何未經授權而使用該名稱或與之產生聯繫，一經定罪，可處第3級罰款，即一萬元。

首年只設門診日間住院 當局指已為香港中醫醫院制訂相應的監控機制，包括營運許可的申請程序及營運規定。政府在服務契約中亦訂明全面的要求，涵蓋醫院系統及架構、管治、質素及風險管理，以確保香港中醫醫院病人的安全，而政府計劃在中醫醫院運作一段時間後，依據中醫醫院的實際經驗，制訂一套長遠而合適的法律架構及監管制度，以規管以中醫為主的醫療機構。

政府於2021年就香港中醫醫院招標，並由香港浸會大學作為承辦機構，承辦機構管理、營運及保養中醫醫院，醫院設有400張病床，首年只設門診及日間住院服務，會視乎進度及供求於投入服務後5年內開展全部服務。