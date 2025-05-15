消防員輪姦案 女事主否認全程互動興奮

【本報訊】兩名消防員涉於4年前在酒店房間輪姦一名26歲女友人的案件昨於高院續審。辯方盤問事主時稱，當日事主於酒後情到濃時分別與兩名被告性交，而事主在性交期間「表現興奮，全程有互動」，完事後亦自行休息。不過，事主對辯方的說法表示不同意。

兩名被告依次是李浩田（31歲）及陳卓軒（29歲），案發之時均任職消防員，兩人同被控一項強姦罪。控罪指出兩人於2021年8月20日在香港九龍旺角太子道西新世紀廣場帝京酒店978號房強姦Ｘ。

辯方律師指，案發當日Ｘ在「玩酒game」後與兩名被告半躺在同一床上，Ｘ躺在中間。其後當陳去洗手間時，Ｘ挨在李的肩膊，李攬着Ｘ的腰，詢問可否接吻，李在Ｘ沒有反對下親吻及撫摸Ｘ。辯方指Ｘ有配合李的動作，又摸李的下體，惟因李無法勃起，遂要求口交，但Ｘ稱李有汗味，他遂到廁所洗澡。

被指與次被告表現親密 辯方續指，李洗澡後步出廁所，見到Ｘ與陳正在性交，李關掉床頭燈並與Ｘ對望後，撫摸Ｘ及讓Ｘ為他口交，Ｘ則表現興奮。不過因李射出的精液濺到Ｘ的頭髮，令Ｘ感不快。辯方指Ｘ離開酒店時亦有與李說再見，且與陳表現親密，Ｘ整晚均沒有抗拒與兩人發生性行為。Ｘ則於庭上表示不同意辯方的說法。案件編號：HCCC 230/2024