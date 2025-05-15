涉呃54日有薪病假 男警准保7‧4再訊

【本報訊】一名32歲男警被指於2019年向醫生訛稱任職健身教練，且無法做輕便工作，以騙取54日病假。該男警於上周三（7日）被拘捕，並被控一項欺詐罪，案件昨於西九龍裁判法院首度提訊。被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後至7月4日，待辯方索取文件及提供法律意見，期間被告獲准以一萬元保釋外出。

向醫生訛稱任健身教練

報稱警員的被告譚順維（32歲），被控一項欺詐罪，據悉他駐守於荃灣區，現已被停職。控罪指被告於2019年10月17日，在香港藉欺騙，對曾文謙醫生虛假地表示自己是一名健身教練，且無法執行較輕便工作，意圖詐騙而誘使曾為其推薦由2019年12月13日至2020年2月4日共54日的病假，令譚獲益或導致香港警務處或香港特區政府蒙受損失或有重大損失風險。