蔡天鳳前家翁 鄺球斷供居屋樓 遭銀行入稟接收

追討連本帶利 排期10‧8審理 名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家殺害及分屍，其後6人先後被拘捕及起訴。其中一名疑犯、被控謀殺罪的前家翁鄺球，除擁有疑持有九龍加多利山豪宅單位外，亦持有葵涌區一個居屋單位，但因斷供被銀行入稟區院，連本帶利追討按揭及要求收樓。據司法機構網頁顯示，案件已排期於10月8日審理。

原告為香港上海滙豐銀行有限公司，被告為鄺球。據入稟狀指，鄺球於2020年7月17日向銀行抵押葵涌尚文苑一個居屋單位，借取207.3萬元，但鄺球斷供按揭貸款，因此滙豐申請收取單位及要求對方歸還欠款項及利息。

揭持豪宅仍以綠表購入 資料顯示，鄺球於2020年7月用綠表以218.24萬元買入居屋尚文苑單位，單位實用面積約291平方呎，並於2020年7月向滙豐銀行借95%按揭，借貸額為207.3萬元。2023年蔡天鳳疑被殺害分屍案發生後，她的前家翁鄺球被揭發持有加多利山豪宅，並依然以綠表購入尚文苑的居屋單位。

至於蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家殺害分屍案，有6人先後被拘捕及起訴，其中鄺姓前夫、前家翁及前大伯3人被控一項謀殺罪及一項阻止合法埋葬屍體罪，指3人於前年2月21日，在大埔汀角路龍尾村某村屋地下內謀殺蔡天鳳，阻止合法埋葬其屍體。現時正處理交付往高院審理的程序。至於蔡的前家姑被指協助鄺港智從受查地點離開被控以妨礙司法公正罪，案件將於下月2日於區域法院開審。其餘兩人則涉嫌協助鄺港智潛逃往澳門，被控串謀妨礙司法公正罪，該案早前已於九龍城裁判法院審理，並將於下月16日裁決。案件編號：DCMP 1015/2025