兩車隊僅300的士試行 招司機遇挑戰

【本報訊】5個的士車隊須在今年7月底前投入運作，惟至今僅有兩支車隊以試行模式營運。運輸及物流局表示，的士車隊是新型的服務，明白部分車主及司機對加入車隊持觀望態度，而兩支率先試行的車隊，現時共有約300輛的士提供服務，希望收集乘客意見和回饋之餘，亦有助吸引更多車主及司機加盟車隊。

運輸及物流局局長陳美寶昨回覆議員提問指出，5個營辦商去年7月底獲發的士車隊牌照有條件暫准通知，合共提供超過3,500輛的士，佔全港的士數量超過六分之一。根據的士車隊牌照暫准通知條件，5間獲選營辦商需要在今年7月底前完成籌備工作並投入服務，而在投入服務時，各車隊規模須至少達到車隊的士數目總數的六成。

在5支車隊當中，她指現有兩支車隊，包括「星群的士」及「樂行」，以試行模式營運，暫時共有約300輛的士參與試行；其餘3支車隊正全力進行籌備工作，目前已陸續有司機及車主落實加盟有關車隊。

未了解運作 持觀望態度 她又強調獲選的5個營辦商一直密鑼緊鼓進行籌備工作，明白的士車隊是新型的服務，部分車主及司機未必了解車隊運作，因而對加入車隊持觀望態度，令車隊營辦商在籌備過程中遇到不同挑戰，包括招募司機和吸引的士車主加盟。她期望兩個車隊營辦商率先試行，有助吸引更多車主及司機加盟。

她又提及有第三方技術供應商正與各車隊商討推出統一召車平台，方便市民預約車隊的士，政府亦會繼續積極推動車隊的相關工作。