港府：聘阿拉伯語人員助拓中東市場

【本報訊】雖然中美日前達成協議，互降關稅，但有議員昨指美國政策朝令夕改，本港不能「一本通書讀到老」，亦有議員指港府積極拓展中東市場，但發現引進的首5個投資來源地不包括中東，當局指投資推廣署已有阿拉伯語網站，以及聘請當地阿拉伯語人員。

身兼行政會議成員的商界議員昨在立法會提出口頭質詢，指雖然中美關稅戰緩和，但美方政策朝令夕改，因此本港不能「一本通書讀到老」。他又關注政府如何針對不同地方，制訂招商引資政策部署。另有議員指香港不可掉以輕心，需要主動出擊，吸引企業落戶。

署理商務及經濟發展局局長陳百里回應稱，本港要繼續保持自由港、零關稅政策，為商界提供穩定及可預期環境。他指香港有發揮內聯外同優勢，同時吸引內地企業在港建立總部，開拓新市場等，重提政府提出的7項措施。

本港正積極開拓中東市場之際，金融界議員陳振英留意到今年首4月引進的首5個投資來源地不包括中東。他認為穆斯林慣例或與本港法律法規有差異，關注會否制訂差異化投資推廣策略。陳百里同意中東市場重要，要制訂針對性策略，舉例投資推廣署已有阿拉伯語網站，以及聘請當地阿拉伯語人員作宣傳，政府官員亦兩度出訪中東。

人才辦線上招聘會接3000履歷 政府除要搶企業外，同時要搶人才，香港人才服務辦公室發言人昨表示，人才辦上周一連兩日舉辦全球線上招聘會，聯同近50家香港企業，提供逾700個與會計、金融、顧問服務、法律合規及工程等領域相關的優質職位空缺，線上招聘會兩日共錄得逾2.6萬人次瀏覽，期間收到約3,000份履歷表。

發言人指招聘會設線上一對一面談，兩日共錄得約4,800次人才與企業直接對話，參與企業表示當中約一半會有後續跟進。參與人才來自超過12個國家或地區，包括內地、新加坡、印度、英國、澳洲、美國、馬來西亞、法國及加拿大等，當中62%更擁有碩士學位。