國際政經不穩壞帳升 學者籲銀行需壓測避險

【本報訊】老牌銀行要大裁員，有學者看淡本港經濟，認為疫後經濟復甦不如預期，加上國際政經濟局勢不妙，而香港很多銀行的國內貸款已因「內房爆雷」須承受愈來愈多的呆壞帳，本地商住物業又大跌價，部分跌幅累積已達60至75%，不能排除銀行的累積撥備足以引發全面性金融風暴的可能，建議港府責成金管局要求銀行適當時進行壓力測試，規避可能出現的風險。

金管局可了解各銀行穩健程度 香港中文大學和浸會大學經濟系兼職講師葉秀亮一直看淡經濟情況及樓市前景，擔心出現「蕭條式」系統性風險。他指出，金管局壓力測試的主要目的，是透過壓力測試迫使各銀行提高其資本充足比率至足夠安全的水準，在實行測試過程中，金管局亦將更了解各銀行的穩健程度，以及個別銀行是否存在假數問題。在測試後，金管局應頒發通過測試證書，讓市民和市場相信及監察在日後樓價續跌的過程中，香港銀行的資本充足比率仍可維持在8%以上。

他認為，即使金管局不做上述壓力測試，亦宜自己進行壓測及增資，這可能意味其須提高資本充足比率至28%甚至32%，從而使到其短期利潤下跌。但銀行資本充足比率會較好，意味全面性金融風暴的風險較低，屆時可能出現的恐慌及不確定性較低，同時可更快速展開災後復甦。