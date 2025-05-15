錄盈利節流無情 恒生傳大裁員風聲

有部門瘦身5成 回應未否認 指依市場調整 銀行業傳出裁員風！市場消息稱，恒生銀行傳進行大型裁員行動，個別部門削減人手幅度介乎10至50%，整個裁員行動料6月底前完成，恒生銀行發言人未有否認裁員消息，稱會因應市場環境作出適切調整。據了解，受影響部門但尚未被裁掉的員工若要調職，不論任何層級均要在內部重新申請職位。金融界議員相信，相關事件與銀行業經營前景無關，而與以往一些人手處理的工序，如櫃台、文件審核、數據分析等會逐漸被人工智能（AI）等取代所致， 事實上，恒生去年業績純利錄得近2.8%升幅。勞工界議員建議資方考慮推出「肥雞餐」，吸引有意離職的僱員參加，而真正需要工作機會的員工不會被強行裁員。

未被裁員工 需內部重新應徵 據了解，恒生自3月以來多個部門陸續裁員，現階段主要涉及後勤支援部門，其中策略及企業發展部亦大手削員；有傳裁員的部門還包括資訊科技部、企業傳訊部及恒生指數公司等。是次被裁員工涵蓋基層至高級員工，有員工被即時解僱獲賠代通知金，亦有員工是在一個月前獲通知將被解僱，該類員工將不獲代通知金賠償。

此外，受影響部門但尚未被裁掉的員工，不論任何層級也要在內部重新申請職位。目前，恒生招聘的職位有百多個，會開放予外部人士申請，意味着暫時仍可留低的員工，也要跟內外部人士競爭。

恒生銀行回覆查詢時指出，為應對瞬息萬變的市場環境和客戶日益多元化的需求，該行不時會檢視業務組合和營運，並會作出適切的調整，包括優化或創建新職能、調整業務架構，以及提升員工的技能等，以更好地為客戶提供優質的服務。

櫃台文件審核 料逐漸AI取代 身兼本地銀行顧問的金融界議員陳振英認為，一般金融機構裁員與業務策略調整或重大架構調整相關，而這次傳聞相信不涉及銀行業的經營前景不佳，因銀行在近幾年極具挑戰的情況仍有相當的盈利增長，但銀行近年人手調整主要與引入科技手段有關，如櫃台、文件審核、數據分析等人手服務逐漸被人工智能等取代所致。

勞工界議員周小松則認為，該銀行作為大企業，假如要裁員時應審慎，期望該銀行可嘗試內部消化，若要裁員則應提供足夠補償，又建議該銀行考慮推出「肥雞餐」，讓真正需要工作機會的員工不會被強行裁員。

浸大商學院人力資源策略及發展研究中心副主任葉偉光則指，受到經濟影響加上母企滙豐控股業務轉變，恒生裁員「係遲早會發生嘅事」，又稱本港目前GDP增長僅約2%，企業會架構重整，控制公司規模、甚至將部分工作流程外判。他相信是次裁員必定對員工士氣大受影響，非核心的基層員工要「自求多福」，學習新知識和技能增加職場競爭力。

回顧恒生銀行去年業績，純利升2.79%，但不良貸款率飆升，顯示其資產質量進一步惡化。恒生去年淨利息收入減少5%至307.84億元，淨利息收益率（淨息差）縮10個基點至2.2%。去年12月底，總減值貸款對總客戶貸款比率（即不良貸款率）進一步升至6.12%，比6月底再升0.8個百分點，全年升3.29個百分點。員工人數方面，香港及其他地方共有6,982名員工，按年減少約0.2%。