太空油誘青少犯罪 北區屯門元朗重災區

【本報訊】青少年罪案惹人關注，近年涉及21歲以下青少年的罪案有下降趨勢，翻查2024年的數據，去年因犯罪被捕的青年（16至20歲）及少年（10至15歲），分別有1,894人及946人，兩者均較2023年的2,006人及1,035人減少，不過，新興毒品太空油吸引不少青少年，與該毒品相關的案件急速上升，去年有278宗涉太空油的毒品案，當中61人是21歲以下青少年，地區人士更指北區、屯門及元朗是太空油毒品的重災區。

當局統計顯示，去年全港有94,747宗罪案，較2023年的90,276宗上升了5%，當中，青少年犯罪者有2,840人，被捕人數較2023年減少了201人，跌幅為6.6%。分類顯示，涉及詐騙罪被捕的青少年有525人，同樣較2023年減少了10.9%；涉洗黑錢罪行被捕的青少年有60人，減幅達43.4%；行劫罪被捕者亦減了28.2%；另涉三合會相關罪行的被捕者亦錄得19.1%下跌。

被捕人數去年增逾30% 不過，「太空油毒品」急劇冒起，對青少年帶來極大影響，當局統計指，涉太空油毒品的被捕者去年較前年增長逾30%，不少被捕人都是21歲以下青少年，執法部門指，會深化與持份者的合作，借助學校、家長的力量傳遞防罪訊息，期望「由細做、持續做、一齊做」，培養青少年成為奉公守法的青年人。