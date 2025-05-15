另類煙禁管有 網店成行成市銷售

【本報訊】本港2022年4月底起正式禁止進口、推廣、製造及售賣或以商業目的管有另類煙，包括電子煙及加熱煙。但幾年來吸食電子煙的市民仍有各種途徑購買，如今次遇襲的女受害人透過手機群組購買電子煙彈，本港亦有多個電子平台聲稱出售，甚至近日有物流公司職員亦被揭涉協助派送電子煙，僅執法部門檢獲的電子煙產品已多達20萬件、市值高達2,000萬元。

滿指定金額包送貨 網上充斥不少疑似售賣電子煙、加熱煙的平台，有平台自稱「香港網店」，設有「送貨」服務，只要消費者登入平台、買滿一定金額，銷售方就能提供送貨服務，有店家更自稱是某電子煙品牌的香港代理。不過，相關平台或銷售方亦會警告消費者，指各地法例不同，消費者須自行負擔違法的風險及損失。

翻查資料，本港禁止進口及售賣電子煙之後，截至去年底，衞生署控煙酒辦已經就違例進口另類煙發出1,272張傳票，其中694宗個案經法院定罪，被判罰款介乎300元至4.2萬元。