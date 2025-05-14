危駕奪命囚兩年 法庭輕判如縱容

「路上零意外，香港人人愛」這句口號，大大話話喊了十多廿年，但別說零意外只是理想，就說發生意外後，法庭對肇禍者也是屢屢輕判，毫無阻嚇作用。去年初灣仔發生奪命交通意外，的士司機涉「睇錯燈」與城巴相撞，車上兩名乘客死亡。涉事的士司機被控危駕致死認罪，昨日法庭僅判囚兩年。判刑之輕，再次令人目瞪口呆。

肇事的士女司機只有三十多歲，並不是常見的年老的士司機，過往有一次不小心駕駛紀錄、兩次交通定額罰款，當中包括一次沒有遵守交通燈號。案情指出，被告駕駛的士沿菲林明道天橋朝港灣道交界方向行駛，在紅燈下駛出路口。當時一輛城巴沿港灣道東行駛入交界，突見的士在前方駛過，收掣不及猛力相撞。兩名的士乘客送院搶救後證實不治，其中一人為名醫何維新。

辯方求情時理由百出，又是睇錯燈，又是壓力大，甚至連被告欲投考紀律部隊不果都拉出來相提並論，最終法官接納被告在涉案路段紅燈亮起約12秒後，違反燈號駕駛引起意外，是「職業司機看錯燈號釀成的慘劇」云云，除了判監兩年，另須吊銷駕駛執照5年。兩條人命換來兩年刑期，加上香港坐監可以「扣假」，意味一年多後涉案司機便可重獲自由。可憐是兩名死者已矣，背後兩個家庭破碎，醫學界亦痛失人才。

判案結果出爐後，不難看到網民群情洶湧，對法庭輕判感到不公平和難以置信。根據法例，「危險駕駛引致他人死亡」最高可被判處罰款50,000元及監禁10年，如屬首次被定罪，可被取消駕駛資格至少5年。是次法官判處的士司機停牌5年，只是罰則最低要求，而判囚兩年更跟最高刑期相距甚遠。何況涉案司機過去也有輕微不良駕駛紀錄，是否單純「睇錯燈」，端視乎法官是否信納辯方所言，而法庭顯然是相信了。

正因為法庭屢屢輕判，無法對外釋出重視道路安全的訊息，「香港人人愛」至今仍是空談。例如前年7月，數碼港道發生私家車撞傷途人意外，涉事私家車司機路經斑馬線時未有停車讓途人先過，輪胎輾過一名途人左腳，途人需切除腳趾。肇事司機被控一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，法庭僅判被告即時監禁31日，停牌兩年，換來卻是途人永久傷殘。又如2016年修路工人被小巴撞斃，法庭裁定不顧而去的肇事司機4罪罪成，其中一罪為不小心駕駛，亦只是判囚6個月及停牌9個月而已。

輕判事例不勝枚舉，法庭長久以來沒有認真站在死傷者的角度判刑，對違法司機輕縱放生，形同變相鼓勵更多人犯法。作為駕駛者，駕駛態度必須謹慎，否則手中軚盤跟殺人兇器無異。須知生命沒有Take 2，法庭有責任維護司法公義，為受害人討回公道，對不負責任的司機予以嚴懲。奈何事與願違，究竟是法庭過於輕視問題嚴重性，還是法例本身存在缺陷，俱值得立法會和政府思考及重視。