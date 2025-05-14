冰鑑春秋：全球都在暫時停火

中美關稅戰爭出現戲劇性的急轉直下，原本還揚言應徵收80%關稅的美方，迅速與中方達成協議，雙方同意各降115%關稅90天，一時似乎讓這場可能重創全球經濟的角力露出曙光，最壞的時刻彷彿已經過去。但這項協議更像是臨時停火，而非長治久安的和平條約，中美之間仍有千絲萬縷的歧見未能化解，特朗普多變的性格更增加了不確定性，沒有人（甚至包括他自己）知道這個停火可以維持多久？也沒有人知道中美雙方下一步究竟會走向甚麼樣的競合關係？

印巴之間何嘗不是如此，在印度空戰吃了大虧後，美國忽然積極介入調停，並且迅速獲致成果，但停火不過數小時，邊界又發生駁火衝突，而印度也尚未解除對印度河上游水源的斷流，這兩個核武國家仍有可能在一瞬間便打響戰爭。

在加薩地帶，哈馬斯釋放了新一批人質，但以色列仍擺開進攻態勢，巴勒斯坦人民未來將何去何從？目前沒有獲得各方同意的解決方法，戰事隨時可能再起。而在烏克蘭，普京的態度開始放軟，表示願意和澤連斯基會面談判，並指定地點就在土耳其，特朗普也隨即施壓澤氏接受這項提議。可是歐洲顯然對此有保留，堅稱俄方必須同意先停火30天，才能進行談判，澤連斯基也顯得猶豫，談判能否進行依舊充滿變數。

甚至就連胡塞武裝，儘管特朗普單方面宣示「他們已經投降」，並表示美軍將停止轟炸也門，然而胡塞武裝的行動和加薩的情勢息息相關，只要以色列又採取刺激動作，誰也難保紅海不會再度風聲鶴唳。

也就是在眼前的暫時平靜下，世界各地仍舊暗潮洶湧，而其中扮演關鍵角色的仍是美國，特朗普只要走錯一步，災難又會再次出現。