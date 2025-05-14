橫眉冷看：中國出手 非同凡響

美國前總統拜登在任期間，很多外交官員都愛抹黑中國，老是說在俄羅斯與烏克蘭戰爭之中，北京偏幫俄方，暗地裏支援了大量軍備。這種調調兒，說了一個月又一個月，一年又一年，竟像是無有疲厭。後來中國常駐聯合國代表團副代表耿爽按捺不住，終於回嗆了一句，說中方要是出手援助俄軍，俄烏戰爭老早就不是今天的樣子。

耿爽並非言過其實，近日巴基斯坦與印度爆發軍事衝突，巴方集中使用中國式軍備，結果不消兩三個回合，就把對手打得落花流水，很多印度軍人，恐怕此刻還在「懷疑人生」。兩國的空戰過程，巴基斯坦主要出動中國製的殲10CE戰機，以及紅旗9型防空系統。

整套中國軍事系統緊密相連、訊息互通，發揮出強大威力，不但將多架法國製的陣風戰機打下來，就連俄羅斯號稱最先進的軍備，在中國製的武器面前，也是全無還擊之力。

是次軍事行動，巴基斯坦擊落印軍一架俄製蘇30戰機、一架米格29戰機，更摧毀了整套俄製的S400防空系統。巴軍聲稱，空戰中合共毀掉4架法國陣風戰機和兩架俄製戰機。俄羅斯戰機之所以折損較少，並非俄式戰機比別國優良，只是印軍經常對外炫耀，說購入的陣風戰機如何厲害，因此巴軍特意挫其銳氣，今次便選擇了較多的陣風戰機，作為攻擊對象。

中國外銷巴基斯坦的武器，從來都不是最高檔次的一批，大抵只屬於第二甚至是第三流。假如解放軍將武器庫中各種神兵利器都搬出來，全力支援俄羅斯軍隊，並在烏克蘭戰場上用作對付美西方的軍備，筆者可以斷言，俄烏戰爭早在一年之前，便該結束了。