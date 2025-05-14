筆下風雲：特朗普總算理智一回

世事往往出乎預期。國務院副總理何立峰與美國財長貝森特在瑞士舉行中美貿易談判，外界原預期不會有實質成果，詎料短短時日即有共同聲明，同步宣布互降進口商品關稅。中國對美國商品的關稅從125%降至10%，美國對中國商品的關稅從145%降至30%，為期90天。

雖然仍有很多細節有待釐清，包括90日是從4月2日特朗普宣布對等關稅那天算起，還是5月12日共同聲明即日算起等，惟全球兩強終於暫時互息干戈，對全世界都是好消息，難怪各地股市如火箭飆升。

很明顯，今次美國作出很多妥協，為何這樣說呢？首先，雙方互降關稅的幅度是一樣的，美國表面上對中國徵收高於中國向美國徵收的關稅，那是因為特朗普此前不斷拉高關稅至145%，而中國在升至125%後就表明不再升高，因為已無意義。如果有人以為，中國貨被徵收30%關稅而認為中國「跪了」，那是太傻太天真。

反而美國的讓步更大。特朗普數天前仍揚言不會為了談判而降低中國關稅，後來又改口稱徵收80%很適合，到頭來卻大幅降低115%，不是輸了是甚麼？特氏之所以忽然回復理智，不再蠻來，原因是美國已經耗不起。

沃爾瑪有六成貨物來自中國，亞馬遜亦有約三成，截至上月底，已有過千商戶漲價三成以上。甚至美國年輕人及基層家庭最愛的中國電商Temu，也宣布不再銷售中國貨。特朗普若繼續擺高姿態，不僅零售商貨架冇貨賣，美國基層家庭更是捱不下去。何況因為關稅戰而帶來的不確定性，對外資到美國投資起了非常負面的影響，美股已多次被震散，華爾街對特朗普的不滿愈來愈大。種種壓力之下，不到特朗普不低頭。