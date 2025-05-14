強詞有理：霸凌失效

毫無疑問，中美貿易談判的結果確實出乎意料地好，比外界最樂觀的預測更理想。談判之前，美方故布迷陣，亂放消息，許多人並不看好談判結果，沒想到最後竟出現反高潮，雙方同步減稅，幅度之大完全超乎外界想像，難怪金融市場聞風而起，春江鴨大概又是盆滿缽滿。

特朗普折騰了一大圈後，又不得不回到原點，將關稅退至4月2日前的水平，早知今日，何必當初？形勢比人強，面對通脹升溫、職位減少、經濟衰退等風險，加上巨額國債即將到期，尤其是多次出現股債匯三殺，聯儲局又拒絕減息，在內憂外患之下，不管侵侵多麼狂妄自大，也要向現實低頭。他本以為關稅大棒一出，中國就會像其他國家那樣下跪求饒，排着隊去白宮談判，豈料中國不但不跪，甚至一個電話也不打，反而強力反制，以牙還牙，令其顏面盡失，無奈之下只好自打嘴巴。

所以很明顯，此次談判結果與其說是雙贏，不如說是中方完勝。連外媒也坦言，這是特朗普的重大挫折，更是中國外交的重大勝利。這也再次印證一個道理：以鬥爭求團結則團結存，以退讓求團結則團結亡。面對美國霸權，絕對不能畏縮，只有勇於抗爭，才能令對方知難而退，也才能贏得世界尊重。中國無疑給全世界做了一次良好示範，有些國家即使未必有實力與美國抗爭，起碼也會據理力爭，不再輕易下跪。必須知道，侵侵只尊重強者，最看不起的就是那種奴顏婢膝的軟骨頭，例如日本政客，以及台灣賴清德之流。

經過這場風波後可以斷言，美國對中國經濟霸凌已完全失效，經濟脫鈎更是癡人說夢。正如雙方聯合聲明指出，兩國均認識到雙邊經貿關係對兩國和全球經濟的重要性，認識到可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係的重要性。道理淺顯易懂，中美經濟互相依存，俱榮俱損，只因特朗普狂妄自大，一味胡攪蠻纏，才鬧出這麼多風波。

當然，此次談判並不表示所有問題已迎刃而解，中美結構性矛盾錯綜複雜，雙方博弈還將持續甚至可能更加激烈。尤其老美一向反覆無常，出爾反爾，視國際協議如無物，今天的聯合聲明，說不定明天就會成為一張廢紙。所以，中方絲毫不能鬆懈，必須繼續強身健體，做好一切應變準備，敵不動我不動，敵欲動我先動，如果老美還是硬要脫鈎，那就脫吧。