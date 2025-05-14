龍吟虎嘯：要讓美國知道怕

中美關稅戰在日內瓦首次商談的結果是，雙方互減關稅115%。對此，中國商務部和官媒的看法是：第一，這是雙方通過平等對話解決分歧邁出重要一步。第二，符合中美兩國生產者及消費者的期待，符合兩國利益及世界共同利益。第三，希望美國徹底糾正單邊加稅錯誤做法，與中方繼續相向而行。第四，中美之間結構性矛盾及深層次分歧依然存在，解決有關問題不可能一蹴而就。第五，對未來一段時間中美經貿關係走向，應抱有理性預期。這五點看法高屋建瓴，準確指出了今次商談的成果是怎麼取得的，還存在哪些問題，未來談判美方應採取甚麼態度，中美存在的問題會談判需時，解決問題更要時間。

今次商談之所以能夠展開，取得成果，關鍵在於美方糾正了在關稅問題上一貫的錯誤做法，特朗普政府收回了恃強凌人、恐嚇施壓、單邊霸凌、朝三暮四的做法和把戲，在中國的「對等」反制和強力反擊下回到「原點」，多次向中國「請求談判」。特朗普氣勢洶洶而來，偃旗息鼓屈膝，按照中國開出的條件，通過了中國的「認真評估」而獲得機會。經過這樣的嚴厲教訓、自我打臉，美方遂不敢在日內瓦再「玩嘢」，老老實實的商談，用行動表示自己錯了，表示「誠意」。

當然，今後的路還很長，中美商貿要解決的問題還很多、還很難，美國還要「徹底糾正」錯誤的做法，和中國「相向而行」才能互利雙贏。若非如此，重犯錯誤，美國的日子將會很不好過，勿謂言之不預也。是的，中美之間結構性矛盾和深層次分歧不但存在，而且不易解決，但美方有了正確的態度就有希望。

現在，中美設立了專門機制90天內磋商經貿關係問題，包括24%「對等關稅」暫緩及一些重要貨物、商品相互制裁與反制裁問題，不容放鬆警惕，美方還會花樣百出，企圖耍橫強壓，那就對它強硬反擊，讓它再吃苦頭，知道怕！