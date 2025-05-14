坦言集：統一台灣

台灣的民進黨無論誰人上台執政，蔡英文或賴清德，以至其他人，肯定是走「台獨」的路，北京政府不應再抱有幻想，以為民進黨會變，或是不會上台執政，國民黨會推動統一。國民黨與民進黨只是台獨程度有差異，早已台獨化，和平統一的希望不大。但這不等於北京要及早進行武統，排除台灣全面台獨化。武統以外，還有許多方法去台獨化。北京的軍艦圍島，削減台灣地方行政權，海事入駐台海，以及追捕台獨分子，都在起着重大作用。不過，仍可進一步加強。

例如圍島不只是示威，而是實際檢查進出台灣的商品。先從海運開始，以防美國等輸入武器，也打擊台灣的進出口。北京可抽樣截停入台和出台的船隻，上船檢查，執行中央政府對台進出口的監督。即使大多放行，但這樣做會引起島內巨大反應。中央政府直接干預監督，這是收縮台灣政治空間的重大措施。島內外航運便要向中央政府登記，也重重打擊美國、日本對台的武器輸送，以及使台獨分子不敢利用航運經商。又如擴大台獨分子名單，全球追緝，禍及有關企業和直系親屬，但同時設取消機制，讓台獨分子有改變的機會。全球追緝台獨分子，可大大約束他們的經濟、社會、政治活動空間，也使海外機構與人物不敢與之合作。對台獨罪大惡極者，如台獨「總統」，則可嚴加二級制裁，進一步縮窄台獨人物在島內拉攏勢力，爭取選票。

這樣制裁台獨分子，會使他們更加投靠美國和日本，但除了美、日等緊密盟友外，其餘國家，特別是「全球南方」國家，都會有所避嫌，甚至會助北京逮捕他們。北京政府亦可向全球建有邦交的國家，要求合作緝捕他們。雖未至於天羅地網，卻使台獨分子困守愁城，在外國活動要提心吊膽。台獨大佬可能還是執迷，但在島內附和的商界等人物，在島外的政治投機者，便要三思。

北京在台灣一直扶植統派失敗，只是統派北京資助有限。在惠台政策底下，台獨企業才左右逢源，獲得大利。北京對這些兩面派也一直寬容，以致坐大台獨勢力。若取消不合理的惠台政策，痛擊台獨分子，島內政治形勢可變，民間意向亦會有所扭轉。

上述措施表明北京必然統一，即使不用武統，也可逐步取代台灣的地方行政權。統一意向清楚，統派有機會發展。