【本報訊】昨日上午11時許，九龍城聯合道公園有工人報案，指一名姓劉（56歲）男工友在上址一斜坡工作期間，懷疑失足墮下約兩米至一平台。救援人員接報到場，證實劉男背部受傷，仍然清醒，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警員經初步調查，將案件列作「工業意外有人意外受傷」跟進。