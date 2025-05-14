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斜坡失足 工友跌傷
【本報訊】昨日上午11時許，九龍城聯合道公園有工人報案，指一名姓劉（56歲）男工友在上址一斜坡工作期間，懷疑失足墮下約兩米至一平台。救援人員接報到場，證實劉男背部受傷，仍然清醒，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警員經初步調查，將案件列作「工業意外有人意外受傷」跟進。
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