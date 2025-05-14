對頭車越線猛撼 司機濺血腳夾困

座駕扭曲變形 面露痛苦表情 荃灣昨日凌晨發生車禍，一輛因漫畫而廣為人認識的辣車，在荃錦公路落山行駛期間，與一輛上斜的私家車迎頭相撞。辣車車頭嚴重損毀，司機雙腳被夾受困，救援人員花約半小時將其救出，私家車司機與兩名乘客同告受傷，4名傷者俱送院救治。有「車Cam」拍下意外經過，顯示私家車上斜途中於彎位失控，繼而越過對面線與辣車撼撞，辣車司機血流披面被困車上待援。

昨日凌晨零時許，一輛紅色豐田AE86辣車，沿荃錦公路往荃灣方向落山、駛至近扶輪公園一右彎位時，對面上山往錦田方向的一輛深色私家車，突然失控越過往荃灣方向的行車線，且與辣車迎頭相撞，私家車繼而打橫攔住行車線。兩車車頭均嚴重損毀，當中辣車右邊車頭與車身扭曲變形，姓蕭（36歲）男司機雙腳被夾動彈不得。

共4傷同送院 救援人員接報趕至，由於辣車車門未能打開，遂以鋼索固定車輛，再慢慢把車門拉開，約半小時後成功把被困的蕭男救出。私家車姓梁（27歲）男司機、姓徐（25歲）男乘客及姓梁（26歲）女乘客，分別面部及膝部擦傷，4名傷者俱由救護車送往仁濟醫院治理。受意外影響，荃錦公路來回線交通一度受阻，直至現場清理後交通才回復正常。

有「車Cam」拍下意外一刻，片中可見辣車落斜期間，對面線的深色私家車突然越線，辣車在無從閃避之下，結果兩車猛烈碰撞。辣車男司機血流披面，面露痛苦表情，被困車上等待救援。

該「車Cam」影片惹來網民議論紛紛，有人表示「86司機比私家逆線撞，網上啲人仲要黑佢，話咩又上山又幾廿年車又剩，呢架86超級心機車嚟，睇過佢啲貼文，雖然話就話唔使理，但都多謝還原事實」、「咁鍾意飛點解唔去珠海？點解唔去東望洋，係要喺街飛又無技術」及「有片有真相，路窄彎急，有無必要開咁快，架私家車入彎前嗰下真係收慢少少油都唔得」。