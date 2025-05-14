南丫IV傾斜測試 海事處無攜圖則
【本報訊】2012年10月1日南丫海難造成39人罹難，死因研訊昨踏入第6日。庭上讀出包括負責建造肇事兩艘船隻「海泰號」及「南丫IV」的財利船廠之繪圖員及西班牙籍工程師的書面證供。
證人稱不知由誰負責
庭上昨讀出多名證人的書面供詞，包括曾為「南丫IV」評估穩定性的關鍵證人、時任財利繪圖員張福初。他指在1996年接獲西班牙籍上司J.A.Leizaola的指示要計算「南丫IV」的穩定性，故他與財利職員鄺啟紀、海事處職員等人為該船進行傾斜測試，用作編寫正式計算書。
張福初指至1998年，Leizaola再叫他計算「南丫IV」的穩定性，因當時該船加上了8.25噸鉛的壓載物。張稱有再次進行傾斜測試，而他亦帶同總布置圖則，惟海事處職員則沒有帶備圖則，張稱事後曾將計算書交予Leizaola。庭上亦讀出Leizaola越洋錄取的法定聲明，他稱沒有參與監督、設計船隻等工作，亦是由張福初負責將「南丫IV」的圖則交予海事處。就假設兩艙之間設「水密門」方面，他稱不知道張假設船內有6個獨立水密艙。他指不知由誰審批穩定性計算書和負責傾斜測試，又稱該船在1998年加裝壓載物時，他已離開財利。案件編號：CCDI 1075-1113/2012
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