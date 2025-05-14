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團體申西九龍建露宿者宿舍 街坊反對

團體向政府申請在長沙灣深旺道及深盛路交界一幅官地營運露宿者宿舍。 團體向政府申請在長沙灣深旺道及深盛路交界一幅官地營運露宿者宿舍。
團體向政府申請在長沙灣深旺道及深盛路交界一幅官地營運露宿者宿舍。
【本報訊】地政總署向「西九龍四小龍」一帶屋苑發出諮詢文件，稱有團體向政府申請在長沙灣深旺道及深盛路交界，以短期租約在一幅400平方米官地營運露宿者宿舍。不過，該申請遭附近居民及地區人士反對，有地區人士昨派傳單並收集居民意見，指不少居民憂慮宿舍引起治安問題，影響附近民居及學校，而相關諮詢期將於今日完結。
憂損治安 加重社區負擔
關注露宿者權益的團體「同路舍」，申請在上址作露宿者宿舍及附屬辦公室等用途，提出先訂3年租約，其後每季續租，總建築面積不超過1,155平方米。有關的諮詢期今日完結，據了解有不少居民表示反對，而深水埗區議員胡詩韻亦於昨日在西九四小龍屋苑一帶派傳單，表明不少居民都向她表達對興建露宿者宿舍的不滿及擔憂，附近居民擔心露宿者宿舍或為社區設施和服務帶來額外負擔。
但香港社區組織協會幹事吳衛東則指露宿者宿舍有嚴格規範，如禁止煙酒、聚賭，入住者均願意接受規範，而宿舍屬過渡性，認為可減少露宿者，對社會有得益。他指露宿本身非犯罪，社會不應標籤無家者，而獲政府資助的宿位僅從2011年的202個增至去年的228個，有需要增加供應，而全港超過六成露宿者集中西九龍區，故他認為該區是合適選址。
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