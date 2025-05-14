涉呃創科署逾700萬 生產力局職員客戶提訊

【本報訊】廉政公署昨日落案起訴3名時任生產力促進局（生產力局）職員及該局一名客戶，指他們涉嫌詐騙創新科技署（創科署）向生產力局兩個創科研發項目發放資助及偽造帳目，相關款項共逾700萬元。4名被告已獲廉署准予保釋，以待昨日在東區裁判法院提訊。控方稍後會申請將本案轉介至區域法院答辯。

被告分別是雷致行、蘇文傑及李樹勝，年齡介乎46歲至64歲，案發時分別為生產力局總經理、首席顧問及項目工程主任；以及葉慧敏，52歲，英訊通科技（香港）有限公司（英訊通科技）董事兼股東，共被控3項欺詐罪名及兩項偽造帳目罪。生產力局可申請創科署的創新及科技基金（創科基金），以資助其推行的創科項目。生產力局設有工場提供收費的機械加工服務，英訊通科技是該工場的客戶，該公司董事葉慧敏曾擔任生產力局顧問。

疑偽造帳目騙取資助 廉署指，案發於2015年9月至2023年8月期間，涉案的兩個創科項目分別由雷致行及蘇文傑負責統籌，他們需分別為各自的項目尋找業界贊助，以符合創科基金的申請條件。首3名被告涉嫌一同不誠實地在會計帳目隱藏生產力局一名客戶3張總值共10萬元的工場服務訂單的相關報價單及送貨文件。3人又涉嫌誇大一個創科項目獲得的贊助費，即一同向創科署訛稱，該項目從上述客戶獲得10萬元業界贊助費，詐騙創科署向生產力局批出逾310萬元創科基金以資助該項目，及向該客戶發放4萬元現金回贈。

蘇文傑又涉嫌以類似欺詐手法，不誠實地在會計帳目隱藏上述客戶，及英訊通科技另外4張工場服務訂單的相關報價單及送貨文件。他又涉嫌誇大另一個創科項目獲得的贊助費，即訛稱該項目獲該兩名客戶支付共17萬元業界贊助費，詐騙創科署就項目批出共約400萬元創科基金予生產力局。蘇及葉亦涉嫌一同向創科署訛稱，英訊通科技的關聯公司曾就其中一個涉案創科項目向生產力局提供共10萬元贊助，詐騙創科署向該關聯公司發放現金回贈共4萬元。