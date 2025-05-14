工務工程審批慢成本高 議員促招標模式保彈性

先撥款怕被「睇住來食」 同步進行恐削議價力 外界批評本港工務工程「又貴又慢」，立法會研究工務工程效益成本管理小組委員會昨召開最後一次會議，討論加強及提升工務工程項目表現的措施。有議員認為現時工人坐等審批的時間比開工時間長，「個開支好難唔高」。當局指可能工程團隊設計時「鬆手咗」；工人薪酬指數有需要收集。亦有議員擔心同步招標或令立法會議價能力減弱，直言有時感覺像「含淚投票」。

項目平均延誤兩季度 發展局首席助理秘書長（項目推展及策略）馮耀文表示，過去5年完工而延誤的項目，平均延誤兩個季度，主要涉及疫情、天氣等無法預計的情況。他續指，現時平均延誤時間較5年前減少一個季度。

曾批評本港工務工程「又貴又慢」的議員洪雯稱，有「退休政府工程師」向她反映，現時不少工務工程項目有「設計過分安全」的問題。她以鋼筋質量要求為例，「雖然安全性提高咗，但係個代價（成本）好大囉。」她關注政府如何監管「標準過高，過度安全」的工程。她又指雖然同意不應削減工人薪酬，但認為現時工人坐等審批的時間比開工時間長，「個開支好難唔高」。

擬用AI檢視建築標準 發展局常任秘書長（工務）劉俊傑同意本港建築成本高，政府現時正推進各項優化措施。他期望建築科技研究院能協助，檢視建築設計標準是否有調整空間。發展局項目策略及管控處處長羅國權則認為，本港建築標準和內地和英國差不多，可能工程團隊設計時「鬆手咗」，管控處會作出建議，亦會利用人工智能（AI）協助。

委員會副主席劉國勳指現時部分工務工程審批分為先撥款後招標，以及同步招標，曾有議員擔心「先撥款後招標」會讓承辦商「睇住來食」。他關注當局如何選擇招標方式，以及兩者有何好處。對於現時擬建的多層式大廈，他認為建築成本對投標者有障礙，期望政府別太「貪心」。

劉俊傑回應指，盡量做到同步招標。但他舉例，新發展區之類大型項目，涉及不同時間推出新合約，甚至可能跨越年度，因此未必能做到同期招標。他又指現時除了價錢亦會審視承辦商表現，技術標書比例有一直上升。產業大樓方面，他指市場反應顯示項目有吸引力，當局亦會持開放態度審視承辦商意見。

委員會主席陸頌雄認為本港建築成本仍然高企，他關注同步招標或令立法會後續議價能力減弱，認為政府通報招標時亦要保留彈性。他直言若財委會要反對民生工程會「很難交代」，有時感覺像「含淚投票」。劉俊傑指以往收集議員意見後，仍可以與投標者磋商增減微調項目內容。