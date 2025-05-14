消防輪姦案 女事主「放蛇」約上房拘兩被告

【本報訊】兩名消防員涉於4年前在酒店房間輪姦26歲女友人的案件昨於高院續審。事主續作供指當日兩名被告除強姦她外，其中一人更曾強行迫她替其口交，並射精在她的臉上。她又指事發後兩名被告均曾聯絡她，她則未能消化事件，終在與友人傾訴後找「風雨蘭」求助。她其後曾按警員指示，再相約兩名被告再到酒店「玩酒game」，並稱會帶朋友同來，兩名被告終在酒店被拘捕。

兩名被告依次是李浩田（31歲）及陳卓軒（29歲），案發時均任職消防員，二人同被控一項強姦罪。控罪指二人於2021年8月20日在香港九龍旺角太子道西新世紀廣場帝京酒店978號房強姦X。X昨續供稱，當日被強姦時，感到有人夾住她的雙腳，使她無法大幅度動彈。她指先後遭兩名被告強姦時，她均處於迷糊狀態，偶爾會清醒過來。當她其後清醒時，見次被告壓在她身上與她性交，首被告則強行張開她的嘴巴，把陽具放入她嘴內，最終在她的臉上射精。

友人倡求助風雨蘭 X指及後次被告向她表示「唔使驚」，用毛巾幫她清理臉部，扶她到床邊整理衣物及穿回內褲等，其後送她乘的士回家。她指回家後坐在梳化上不知所措，且不敢告知家人。翌日，兩名被告均有聯絡X，但她沒有回覆，直至案發後兩天，X與友人傾訴，並在友人的建議下向「風雨蘭」求助。X稱其後，她在警方指示下再邀約兩名被告重返帝京酒店，聲稱「想再玩酒game」，並指會帶朋友一同前往，實際上該友人是警員喬裝。兩名被告最終應約，並在酒店房被警員拘捕。案件編號：HCCC 230/2024