孟裔父母涉殺嬰 死者8肋骨折顱內出血

【本報訊】一對持香港身份證的孟加拉裔夫婦，於2019年帶同只有一個多月大陷入昏迷的兒子到醫院求醫，醫生發現男嬰身上有多處傷勢，男嬰於6日後不治。該對夫婦其後被控謀殺及殘酷對待兒童罪，二人否認控罪，案件昨於高院開審。控方開案陳詞指，兩名被告曾向警員謊稱男嬰傷勢是由他們的22個月大長子造成。驗屍報告則顯示死者共8條肋骨骨折，身體可能曾遭大力擠壓，而死者顱骨內亦有出血。

兩名被告分別是HOSSAIN Md. Imran（32歲，男）及AKTER Mrs Farzana（29歲，女），二人均為孟加拉裔、持有香港身份證，報稱無業。控罪指，兩人在2019年8月8日至24日在香港謀殺何義文（HOSSAIN Iyman）；及身為超過16歲而對一名32日至48日大的何義文負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊、虐待和忽略他，其方式相當可能導致他受到不必要的健康損害。控方開案陳詞指，死者於2019年7月8日出生，與父母和22個月大兄長超興（HOSSAIN Farhan）同住於一劏房單位，死者在出生後第47日、即2019年8月24日由兩名被告送院，6日後證實不治。

被指謊稱傷勢長子造成 控方指兩名被告在發現死者意識減弱後，親自帶兒子到醫院，閉路電視片段顯示，兩名被告當時冷靜且不焦急。醫生發現死者臉部和額頭有多處瘀傷，鼻子亦有擦傷，因傷勢可疑、於是報案。兩名被告在警誡會面否認有虐待死者，又稱在將死者送院前，曾見到死者兄長躺在死者身上，並猜測頑皮及妒忌死者的兄長從行李箱跳到死者身上，導致死者受傷。

控方指驗屍報告顯示死者有8條肋骨骨折，包括右邊第一條肋骨，其需要非常大的力度才足以導致其骨折，死者身體亦可能曾遭大力擠壓。死者顱骨內亦有出血、腦部腫脹及腦細胞受損。控方指，死者傷勢嚴重及致命，並非意外可致，死者及其兄長均年幼，不可能造成案中傷勢。另外，死者出生時重約2.4公斤，一個月後再接受檢查時重約3.5公斤，直至送院其體重幾乎沒有再增長。案件編號：HCCC 296/2023