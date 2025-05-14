東呼即應：泵把誤當棲息地 斑鳩獲救起

【本報訊】雀鳥在香港隨處可見，不少雀鳥早已習慣與人共處，並在鬧市棲息。網上短片可見，有一隻雀鑽入車輛的泵把位置，令人擔心其安危。另外台灣自強號列車上有青年全身顫抖，腳邊有一支電子煙，被網民質疑吸食太空油，惟家屬解釋是感冒畏冷。

不少駕駛人士開車前，都會拍一拍車身，留意有沒有小動物藏匿車底擋風，或者爬入引擎取暖。有網民在社交平台上傳短片，指私家車泵把位置有一隻雀，有眼利網民認出是一隻斑鳩，不知牠可否順利出來。據網上消息指，有消防員到場救援，斑鳩獲救後便飛走了。

青年台鐵顫震 疑太空油跟身 另有網上流傳短片顯示，台鐵自強號列車上，出現一名全身顫抖的青年，他動作異常，身體不受控制地抽搐，而青年右腳邊有一支電子煙。在台灣，太空油又被稱為「喪屍煙彈」，因為用電子煙吸食太空油後，會令人神志不清、反應遲鈍及身體抽搐，站不穩猶如「喪屍」一般。難怪有網民懷疑，片中的青年是否吸食太空油。

不過，鐵路警察局台中分局表示，據該名男子的家屬說，男子因為感冒出現畏冷，導致身體不自覺顫抖，已經由朋友協助回家休息。《東呼即應》認為，如果乘客搭列車時身體不適，應立即向車長、車站職員或執法人員求助，以免外界誤會！