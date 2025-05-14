東呼即應：電動車失靈鎖門「囚禁」 安全帶扣扑窗角逃生

鋰離子電池火劫 東呼揭40倍水量始能撲滅 電動私家車愈趨普及，惟電動車意外頻生，早前內地有電動車撞圍欄起火，致3人被困車內燒死，引發外界關注。有工程師向《東呼即應》指，相較汽油車起火，電動車起火須用高於10倍至40倍水量才能滅火，又指若被困電動車車廂，如無玻璃擊錘，可用安全帶金屬扣擊打車窗角位。另外，港府考慮調整電動私家車牌照費，牌費擬飆升10倍，有議員指加牌費令車主失預算，建議要有適應期，又指充電行業收費模式不透明，批評政府缺乏準則和指引。

隨着電動車日益普及，事故宗數亦有上升，本港去年涉及電動車交通意外有44宗，當中4宗電動車起火。香港工程師學會電機分部前任主席勞偉籌表示，電動車起火的統計數字與汽油車相近，起火機率甚或更低。電池組短路可引發火警，而大多數電動車使用鋰離子電池，一旦起火難以撲滅。消防資料顯示，比起撲滅汽油車火災，撲滅電動車火災需用10倍至40倍的水量。因此，處理電動車起火，通常是將車輛拖至安全地點讓其燒盡。

勞偉籌續指，電池熱失控亦會導致起火，因電池內部溫度過高會引發正循環，令溫度再升高，最後起火，而磷酸鋰鐵電池的熱失控溫度要求更高，相對較安全。至於被困電動車如何自救，他表示，電動車門應設計為在斷電後仍可用機械方式打開，以防撞擊時電池短路無法開門，提醒日常應留意如何從車廂內開門，機械式開關按理靠近門鎖，但可能被隱藏起來。如果找不到機械式開關，敲破車窗是簡單的解決方法，可用座位備有的玻璃擊錘或安全帶的鐵扣，敲打窗角位置即可迅速裂開，適用於火災或水浸情況。

電動車刮底、側撞的起火風險會否更高？勞偉籌指出，電動車的電池通常放在車底，經過路壆時可能「刮底」；若情況不嚴重，應該是安全的。過去電池包被刺穿會立即起火，但現在理論上用針刺電池包亦不會起火。不過，遇交通意外、被攔腰側撞，可能導致電池短路，短時間內起火。雖然極端溫度可能影響電池，但內置的電池管理系統會自動調節溫度，確保安全。同時，電池的防水設計良好，若非水浸太嚴重，即使水深至車輪一半的位置都不會有問題。

牌費擬激增 倡更長適應期 此外，以往香港電動私家車營運成本，一直比燃油車便宜，有不少免費充電站之餘，極低的車輛牌費亦有絕對優勢。不過，運輸及物流局上月底建議調整牌費，加上市面大部分免費充電站成為絕響，掀起坊間反對聲音。作為電動車車主的立法會議員陸頌雄指出，政府計劃提高電動車牌費，從原本約1,000元增至3,000元至1.1萬元不等，令不少電動車車主大失預算，建議應設置更長的適應期。他又指，現時充電行業收費模式不透明，促政府為行業制訂相關準則和指引，以免打擊市民轉用電動車的意欲。

勞偉籌 東呼即應、功夫茶爆料熱線