醫健：健康在您手：睡眠與健康

睡眠時間與睡眠質素，對身心健康十分重要。如睡不夠或睡得差，會對健康造成甚麼影響？我們又有何方法改善睡眠質素？

「瞓得唔好」可令血壓上升 睡眠時，身體會調節控制壓力和新陳代謝的賀爾蒙，如果長時間睡眠不足或睡眠質素差，可引致賀爾蒙不平衡；此外，亦可引致皮質醇和腎上腺素上升，令血管收縮、心跳加速和血壓上升。

體重上升及減慢增肌 睡眠不足可令身體減少分泌瘦體素（leptin），相反增加飢餓素（ghrelin）。瘦體素具控制食欲的功能，另可促進新陳代謝和增加脂肪燃燒，換言之瘦體素愈少，身體愈難控制食欲。而飢餓素的主要功能是刺激食欲，飢餓素愈多，愈容易引起飢餓感，因此睡眠不足或者睡眠質素差可引致過量進食，而有機會導致體重增加。

有研究指出，健康睡眠有助有效增肌。睡眠不足可令睾丸酮（testosterone）和生長素（growth hormone）下降，可影響運動表現和肌肉生長；另外睡眠不足可影響身體修復能力，從而影響運動表現以及肌肉纖維修復。

改善睡眠方法 人類大腦松果體分泌的褪黑素（melatonin），對於調控睡眠至關重要。我們可透過曬太陽來促進身體製造褪黑素，亦可多做運動，協助身體製造血清素（serotonin），並轉化成褪黑素，從而幫助入睡。

飲食方面，雞蛋、牛奶、果仁、菠菜、香蕉、奇異果、家禽類和三文魚含有較高色胺酸（tryptophan），而色胺酸有助身體製造血清素。色胺酸需要碳水化合物協助進入腦部，因此進食全穀食物等健康的碳水化合物，可有效幫助色胺酸協助身體製造血清素。睡眠對身心健康有極大影響，如持續有睡眠問題，應盡快向醫生求助。

聖雅各福群會永嘉諾健體中心經理 鍾欣穎