加入的士車隊 司機稱收入上升

【本報訊】5個的士車隊須在今年7月前投入運作，惟至今僅有兩支車隊以「試運」模式運作。運輸署表示，獲選的5個營辦商一直密鑼緊鼓進行籌備工作，早前曾與幾位加入車隊的司機見面，得悉司機的預約訂單及收入均增加，冀車隊可提升的士服務質素。

運輸署在社交平台指，為提升的士服務質素，署方已推行一系列措施，其中重點推出的士車隊制度，透過引入系統化管理、善用科技的車隊，為乘客提供優質服務。獲選的5個營辦商一直密鑼緊鼓進行籌備工作，包括購買新車及改裝車輛、安裝車廂內提升駕駛安全的裝置、安裝電子支付系統、開發及測試召車程式、招募司機並為司機提供訓練等。

預約訂單增加 署方早前與幾位加入車隊的司機見面，得悉司機對新工作感到滿意，不同車種為乘客提供更多選擇，預約訂單增加，收入穩步上升。署方表示，車隊與一般的士最大的分別，是整個專業和系統化管理的大家庭，有幕後團隊加上同事之間的支援，讓每位司機不再孤軍作戰，料可增強信心應對不同處境。