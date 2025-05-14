國安附例刊憲 昨起禁入6地點

妨公署履職新罪行 可罰款50萬7年監禁 政府前日在立法會聯席事務委員會提出擬修訂《港區國安法》附屬法例，相關規則及命令昨午刊憲，即時生效。當局把6個國安公署履職地點列為「禁地」，又訂定妨礙公署履職的新罪行，最高可判罰款50萬元及監禁7年，而假冒公署人員，最高可判罰20萬元及監禁3年。政府發言人強調本港面對的國家安全風險可能突如其來且無法預計，政府會推動盡快完成審議，以期「早一日，得一日」維護國家安全。

署理行政長官會同行政會議昨通過，並在憲報刊登《維護國家安全（中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署）規例》及《維護國家安全（禁地宣布）令》。禁地宣布令列出6個地點，包括現時是公署臨時總部的銅鑼灣道148號，其前身是銅鑼灣維景酒店；香港城市花園道9號；香港干諾道西152號；九龍暢通道1號，而九龍海輝道與深旺道交界以及九龍海帆道，是政府早年批出用以興建公署未來總部及附屬設施。

在公署履行職務方面，根據《維護國家安全 （ 中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署 ） 規例》，關乎公署辦理危害國家安全犯罪案件的事宜的罪行，包括沒有遵從法律文書的罪行；提供虛假或具誤導性的資料或文件等的罪行；披露公署正採取的措施或進行的偵查的罪行。

關乎公署履行職責的保障方面，相關條文包括特區政府須為公署履行職責提供協助；與公署製作或發出的證件等有關的證據條文；抗拒或妨礙公署或其人員執行職務等的罪行；假冒公署人員或假裝能影響公署人員的罪行，不論是否意圖取得任何有價值的東西；偽造公署文件等的罪行，例如公署或其人員的印章或簽名、法律文書、公署製作或發出的證件或證明文件、以公署名義核證、製作、發出或簽發的任何其他文件或東西。

規例又訂明任何人如得悉或收到與公署相關的任何工作資料，均有義務確保該等資料獲保密。任何人不得獲取、管有或披露上述資料，但如公署已公開該等資料或向該人給予合法權限，則屬例外。

推動審議 「早一日得一日」 各項罪行中，抗拒或妨礙公署或其人員執行職務等、假冒公署人員或假裝能影響公署人員，可被判罰款20萬元及監禁3年；沒有遵從向其送達的法律文書、提供虛假或具誤導性的資料或文件等、披露公署正採取的措施或進行的偵查、偽造公署文件，可判罰款50萬元及監禁7年。

政府發言人指全球地緣政治局勢震盪升溫，香港面對國家安全風險可能突如其來且無法預計，政府必須履行憲制責任，持續完善維護國家安全的法律制度及執行機制，及時防範和化解隨時出現的國家安全風險，政府會推動盡快完成審議，以期「早一日，得一日」有效維護國家安全。發言人又強調附屬法例不會影響一般市民生活、機構和組織正常運作；劃為禁地的地方均不涉及私人民居，亦不會對周邊社區造成不良影響。

列為「禁地」6個地點 國安附屬條例罪行與罰則